Uncai: Buon lavoro ad assessore Lombardia Beduschi

“Inviamo le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore all’Agricoltura e Sovranità Alimentare di Regione Lombardia, il mantovano Alessandro Beduschi, e a tutta la Giunta presieduta da Attilio Fondata. A nome dei contoterzisti lombardi desidero anche rivolgereun sentito grazie per quanto realizzato dall’assessore uscente Fabio Rolfi”, è il messaggio del presidente della Flima (la Federazione Lombarda dei Contoterzisti, aderente a Uncai), Clevio Demicheli, al neo assessore regionale. “Gli studi scientifici dell’assessore Beduschi sono una garanzia che l’agricoltura lombarda non cederà neppure questa volta a schemi e fatue rappresentazioni bucoliche, né tanto meno a spinte e spine irrazionaliste eideologiche. In attesa di apprendere quali saranno le sue linee programmatiche, Flima e Uncai sono prontesin da oggi a fare la loro parte per confermare il primato della Lombardia nell’agroalimentare italiano, con particolare riferimento a foraggi, cereali e allevamenti”.

“Siamo certi – prosegue Demicheli, da poco riconfermato alla guida della Flima e di Apima Cremona – che presto si presenterà l’occasione per illustrargli di persona la centralità dei servizi agromeccanici per la sostenibilità ambientale, economica e sociale del sistema agricolo lombardo. In un periodo complicato e di grandi sfide per lo sviluppo del settore, in termini impronta green, costi energetici, investimenti mirati, crescita delle filiere, patrimonio forestale da valorizzare, carenza idrica, limiti di sviluppo rurale e Pac, ma la lista potrebbe proseguire, l’auspicio è che ogni questione e proposta sia sempre affrontata in concerto con tutte le categorie, compresi gli agromeccanici che tanta fanno per un’agricoltura concretamente efficiente ed efficace”.