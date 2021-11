Uncai, DL infrastrutture e mondo agromeccanico. Tra luci e ombre le quattro semplificazioni

Infine l’inserimento delle macchine agricole con più di 40 anni nella categoria dei veicoli d’epoca. I vecchi trattori, una volta iscritti nei registri dei veicoli d’epoca, non saranno più oggetto di adeguamento, manutenzione o revisione, non potranno più circolare in strada e solo sulla carta non dovranno più essere usati in campo. Potranno comunque essere commercializzati in Italia e all’estero, senza radiare la targa. “Sembra un modo per sollevare i trattori degli anni ‘70 e primi anni ‘80 da ogni obbligo di sicurezza sul lavoro e di adeguamento, per esempio con una struttura anti ribaltamento. Si parla di almeno 500 mila robusti mezzi agricoli, che ancora scendono in campo e che probabilmente usciranno dai radar dell’Inail. Almeno non beneficeranno più del gasolio agricolo agevolato”, conclude il presidente Tassinari.

