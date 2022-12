Uncem, Bussone: servono 10 miliardi per i prossimi 10 anni per ricucire il paese con le comunità

"Celebriamo alcuni anniversari importanti. Celebriamo il 70° anniversario di Uncem, un punto di partenza e di lavoro per noi proprio nell'anno internazionale della montagna. Se lavoriamo sulle relazioni tra comunità e comuni, come abbiamo fatto in passato, possiamo crescere ancora. Serve attenzione da parte della politica, anche di fronte ai disastri ecologici. Servono 10 miliardi per i prossimi 10 anni per ricucire il paese con le comunità che tengono in piedi il paese. Il presidio antropico è il principale antidoto alla fragilità dei territori. Lo spopolamento continua, come la desertificazione. Serve un piano per affrontare queste fragilità, l'abbandono e la crisi climatica. Dal 27 luglio 2020 poniamo un tema su cosa fa il PNRR e come accorcia le sperequazioni e il sistema dei bandi inizia a essere scellerato. Questo paese, dopo la 158/2017, non è stato più fatto nulla, qualcosa è sparito nei meandri di qualche ministero".

Così Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM, in occasione dell'assemblea nazionale in svolgimento a Roma.

"Le regioni hanno autonomie, ma senza ragionare su come stanno insieme i Comuni è impossibile trovare la soluzione. Dobbiamo imporre nel dibattito politico post Legge di bilancio proprio questa discussione, individuando un perimetro nazionale poi declinato dalle Regioni. Dobbiamo costruire dialogo e collaborazione con i tessuti urbani, dobbiamo concentrarci su questo piuttosto che pensare ad altimetrie e capire cosa è alto e cosa è basso. Intanto ci dobbiamo guardare da possibili acquisti dagli Emirati arabi di foreste e fonti d'acqua. Non possiamo essere impreparati di fronte a grandi sfide: sistema sanitario, scuole e trasporti. Il sistema delle comunità montane deve essere forte, ma non si deve guardare alle spalle, dobbiamo riuscire a vedere il domani. Con Anci dobbiamo lavorare meglio e di più, come del resto con le altre confederazioni, attraverso un nuovo patto: con questa assemblea ricostruiamo una rete, di cui noi siamo un pezzo".