Uncem, Lollobrigida: tecnologia per ricongiungere territori dove sembrava impossibile vivere

"Dobbiamo essere pragmatici, partendo da quello che è avvenuto negli ultimi 70 anni: lo spopolamento dei comuni montani e delle aree interne, che si sono desertificati in favore delle aree metropolitane. Si tratta di un modello che ha provocato due criticità: non solo lo spopolamento, ma il conseguente accrescimento delle criticità delle aree periferiche delle città. Dobbiamo ricostruire un tessuto nazionale, attraverso uno sviluppo organico. La tecnologia può essere utilizzata per ricongiungere territori dove sembrava impossibile vivere. Possiamo essere ottimisti per alcuni modelli di lavoro che prevedono una distanza dal luogo, quindi un ritorno nei comuni di origine. Anche la guerra ha cambiato le nostre certezze, sulla produzione e l'approvigionamento. Così abbiamo ripensato all'abbandono delle terra e alla filiere troppo lunga, ragionando su una riconversione del nostro modello, sfruttando dati, tecnologie e servizi che sono attualmente carenti, soprattutto nelle aree di montagna".

Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, in occasione dell'assemblea Uncem in svolgimento a Roma

Con quali fondi seguire questa strategia? Il PNRR è un fondo composito, in parte quello che l'Europa ci restituisce, il resto a prestito, proprio per crescere e poi restituirli. Dobbiamo sfruttare proprio le unicità del nostro territorio: penso ai prodotti tipici, e la sovranità alimentare spiega proprio come ogni popolo debba scegliere il proprio modello produttivo e di consumo, garantendo la qualità. C'è poi la questione legata al dissesto idrogeologico legato proprio all'abbandono delle zone rurali, che ha portato a un peggioramento".