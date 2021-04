Unesco: Bernardis (Fvg), orgoglioso candidatura Brda-Collio-Cuei, impegno congiunto italiani e sloveni

''Fra i progetti che ho ideato e che mi rendono maggiormente orgoglioso c’è sicuramente la candidatura a Patrimonio Mondiale Unesco del Brda/Collio/Cuei. Un’iniziativa corale, un grande impegno congiunto che, trasversalmente, coinvolge diverse realtà del territorio del Collio, sia di parte slovena che italiana, e che potrà dare grande lustro a un territorio unico al mondo e con grandissime potenzialità''. Cosi' Diego Bernardis, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia dopo che la candidatura del Collio-Brda-Cuei a Patrimonio mondiale Unesco ''sta entrando nel vivo''. ''La Camera di Commercio Venezia Giulia presieduta da Antonio Paoletti - spiega Bernardis - d’intesa con la Regione – ha costituito a dicembre il Comitato tecnico ristretto che si e' subito messo al lavoro per predisporre tutti materiali di approfondimento necessari al dossier di candidatura". Gli approfondimenti serviranno per tutelare il patrimonio paesaggistico, agricolo e tecnico, ma in particolare per ''conservare l'urbanizzazione e migliorare la qualita' della vita degli abitanti del territorio del Collio e del Brda''. Il modulo di candidatura, redatto secondo le linee guida del Centro del Patrimonio Mondiale, sarà consegnato ai Ministeri competenti di Lubiana e Roma. ''Quando Italia e Slovenia - sottolinea infine Bernardis - decideranno di trasmetterlo all'Unesco come proposta comune per l'iscrizione del sito nella "tentative list" del patrimonio mondiale, cio' rappresenterà il primo passo verso la candidatura di Brda/Collio/Cuei per l'iscrizione definitiva nella Lista del Patrimonio Mondiale''.

