Unesco, Centinaio: Candidatura rito caffè espresso, esempio know how Made in Italy

“Non solo un rito, ma una vera e propria identità nazionale. Bene la candidatura del nostro caffè espresso da parte del Mipaaf a patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio commenta la conclusione odierna dell’istruttoria delle candidature del “Rito del caffè espresso italiano tradizionale” e in subordine della “Cultura del caffè espresso napoletano”. “Un esempio perfetto di come il Made in Italy si faccia anche con il know how. L’Italia non produce caffè, ma gli italiani sono i migliori nella cultura del berlo e della socialità legata al caffé. Come da nessuna parte al mondo l'espresso è un modo per vedersi, incontrarsi, socializzare”.

