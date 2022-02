Unesco, Centinaio (Mipaaf): Congratulazioni a Petrillo neo presidente Organo esperti mondiali

"Le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro a Pier Luigi Petrillo per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commenta l'elezione all'unanimità di Pier Luigi Petrillo a presidente dell'Organo degli esperti mondiali della Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale. "La sua nomina è un importante riconoscimento per il nostro paese, si tratta infatti del primo italiano alla guida di questo organismo costituito nel 2003 per valutare le candidature a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco provenienti da tutto il mondo e di cui dal 2021 era vice presidente. Petrillo - ricorda il sottosegretario Centinaio - è stato in passato l'autore di numerosi dossier di candidatura all'Unesco, ha coordinato per il governo i negoziati relativi tra gli altri ai riconoscimenti per la Dieta Mediterranea, l'arte dei pizzaiuoli napoletani, le Dolomiti e le Isole Eolie, la transumanza e i muretti a secco, contribuendo anche alle candidature dei paesaggi vitivinicoli di Conegliano e Valdobbiadene e delle Langhe-Roero e Monferrato. Sono certo che anche in questo suo nuovo ruolo si distinguerà per sua esperienza e competenza", conclude Centinaio.