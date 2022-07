Unesco, Centinaio (Mipaaf): Pubblicato decreto che stanzia risorse per promuovere un sempre maggior legame fra Made in Italy e territori

"Grazie a questo decreto mettiamo a disposizione risorse che aiuteranno a sostenere e promuovere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'Unesco e salvaguardare gli elementi già iscritti". Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, rende nota la pubblicazione del decreto direttoriale n.305202 che determina criteri e modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione internazionale delle tradizioni e delle pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali quali patrimoni immateriali dell'umanità. In base a quanto stabilito nell'ultima legge di Bilancio e dal decreto ministeriale n. 261602 dello scorso 10 giugno è previsto un fondo con una dotazione per il 2022 pari a 2 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro per la salvaguardia degli elementi iscritti e 500.000 euro per il sostegno alle nuove candidature. "Da Nord a Sud, l'Italia non ha soltanto uno straordinario patrimonio artistico e innumerevoli bellezze paesaggistiche - ricorda il sottosegretario - ma anche tante tradizioni legate al settore primario da proteggere, riscoprire e valorizzare". I progetti dovranno pervenire al Mipaaf entro il prossimo 5 settembre. "Questa misura evidenzia ancora una volta quanto il ministero sia attento al legame fra il Made in Italy agroalimentare e i territori. Una biodiversità culturale e colturale che contraddistingue il nostro paese nel mondo", conclude Centinaio.