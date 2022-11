Unione Italiana Food, neuroscienze: un piatto di pasta rende felici. Ricerca Iulm dimostra scientificamente “effetto smile”

Immaginate l’emozione scaturita nell’assistere ad una vittoria olimpica, un gol della Nazionale, un colpo vincente a Wimbledon. Tutti stimoli che il nostro cervello legge allo stesso modo di una forchettata di spaghetti. Abbiamo sempre saputo, in cuor nostro, che la pasta rende felici. Numerosi studi nutrizionali hanno dimostrato, ad esempio, che grazie all’apporto di triptofano, un buon piatto di spaghetti stimola le endorfine e il buonumore. Quello che non sapevamo è che esiste anche un meccanismo emozionale e neurofisiologico alla base del benessere psicofisico che si prova mangiando un piatto di pasta, che per la prima volta è stato indagato e misurato scientificamente. Una vera e propria esplosione di felicità, pari o addirittura superiore all’emozione suscitata dalla nostra canzone preferita o da un gol dell’Italia.

Lo rivela uno studio italiano, del “Behavior & Brain Lab” della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, realizzatoper i pastai italiani di Unione Italiana Food. È la prima volta che la ricerca scientifica ha indagato la sfera emotivo gratificatoria per capire come, quanto e perché siamo felici quando mangiamo un piatto di pasta, tracciando cosa “accende” nel nostro cervello una buona forchettata di spaghetti. Per farlo, i ricercatori hanno utilizzato le metodologie neuroscientifiche e del brain tracking simili a quelli che servono per la macchina della verità (l’analisi delle espressioni del volto, delle attivazioni cerebrali legate alle emozioni, della variazione del battito cardiaco e della microsudorazione) su un campione di 40 soggetti (20 donne e 20 uomini) di età compresa tra i 25 e i 55 anni e senza allergie o intolleranze alimentari. Lo studio ha così individuato il tipo di reazione emotiva e il relativo grado di coinvolgimento dell’assaggio di un piatto di pasta, in comparazione ad alcune attività preferite come ascoltare musica, o guardare le olimpiadi, una partita di calcio o tennis (qui il link al video).

TRA MEMORIA E COINVOLGIMENTO EMOTIVO: ECCO COME LA PASTA ACCENDE LA FELICITÀ

Lo studio conferma che mangiare pasta provoca uno stato emotivo-cognitivo positivo con dei risultati uguali, se non addirittura superiori,rispetto a quelli registrati con musica e sport. I quattro parametri di analisi esaminati ci dicono anche che l’esperienza emotiva vissuta durante la degustazione della pasta preferita è pari a quella generata dalla rievocazione di ricordi felici. In particolare quelli legati alla famiglia.

Nel dettaglio:

- Memorization Index : con un punteggio di 0,87 in una scala da 0 a 1 , l ’ “ esperienza p asta ” doppia mus ica (0,43) e bissa lo sport (0,02) nell’attivare processi cognitivi d i me moria . I n dicando come sia la pasta l ’ a t tività maggi ormente legata all ’ attivazione dei processi mnestici.

- Engagement Index : la pasta è lo stimolo più coinvolgente ( 0,28 ) rispetto a musica (0,20) e sport ( 0,03 ).

- Emotional Index : la pasta (0,36) è appaia t a alla m usica (0,35) e dava nti allo sport (0,22) per l a miglior capacità di provocare emozioni positive .

- Happiness Index : è indicatore della felici tà provata dal soggetto e manifestata a livello delle espressioni facciali. Ancora una volta la pasta si po s izion a con un 76% sullo stesso livello de l la canzone p referit a ( 75%) e , a un livello superiore , rispetto al proprio sport preferito (54%).

LO IULM: “LA SCIENZA AL SERVIZIO DELLE EMOZIONI PER PROVARE CHE PASTA È SINONIMO DI FELICITÀ”

Si può parlare, quindi, di effetto “smile” della pasta? “Attraverso questo studio la scienza si è messa al servizio delle emozioni percertificare che pasta e felicità sono una cosa sola - afferma Vincenzo Russo, Professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketingdell’Università IULM, Fondatore e Coordinatore del Centro di Ricerca di Neuromarketing Behavior & Brain Lab IULM. Irisultati ci dicono che sono proprio i momenti in cui mangiamo la pasta quelli che ci attivano maggiormente a livello emotivo. È, quindi,l’atto vero e proprio di assaggiare e assaporare il piatto nel suo pieno sapore a stimolare le memorie e le emozioni più positive. Questa attivazione cognitiva ed emotiva determinata dall’assaggio della pasta è così forte, piacevole e coinvolgente da persistere anche nei momenti successivi all’aver mangiato”.

FELICITÀ È LA PRIMA PAROLA CHE VIENE IN MENTE DA ASSOCIARE ALLA PASTA

Indagando le abitudini di consumo dei partecipanti al test, alla domanda “quando mangi la pasta?”, la risposta che ha generato un punteggio più alto è “quando mi sento felice” con 4,54 su una scalaLickert da 1 a 6. Il suo consumo, in particolare, è legato a momenti di condivisione familiare (5,10) e amicizia (5,07).

Inoltre, la maggioranza del campione (40%) identifica come comfort food proprio la pasta. Interrogati sulle tre parole da associare alla pasta, subito dopo i riferimenti specifici al gusto e all’identità (“Italia”, “buona”) l’unica emozione immediatamente associata è la felicità. E alla domanda “quanto ti rende felice mangiare la pasta?”, il 76% degli utenti ha risposto "molto".

Insomma, è anche per la sua capacità di evocare una carica emotiva positiva se un alimento tipico della tradizione, riesce a mantenersi protagonista della spesa. Lo confermano i dati di Unione Italiana Food: la pasta è consumata da tutti gli italiani o quasi (99%), in media circa 5 volte a settimana, per un totale di 23 kg annui pro capite che ci rende i più grandi consumatori mondiali.

FELICETTI: “LA PASTA È IL CIBO CON IL MIGLIOR RAPPORTO FELICITÀ/PREZZO”

“Abbiamo sempre saputo che un buon piatto di pasta rende le persone felici, ma non sapevamo perché e fino a che punto – afferma Riccardo Felicetti, presidente dei pastai italiani di Unione Italiana Food. Ora arriva la conferma da questa ricerca che abbiamo commissionato allo IULM, nella quale la pasta viene eletta a cibo della felicità, o come piace dire a noi pastai, con il miglior rapporto felicità/prezzo. E portare un po’ di felicità nelle case degli italiani, in un momento come questo, per noi pastai è davvero fonte di soddisfazione e di orgoglio”.

Secondo il World Happiness Report 2022, che ogni anno realizza una classifica sui Paesi in cui le persone si sentono più felici, l’Italia è al 31esimo posto (l’anno scorso era al 25esimo), in un ranking che comprende 146 Paesi. Nonostante il report parli di un buon livello di resilienza in Italia, sono i giovani a lamentare una minore soddisfazione di vita. E non è solo una questione socioeconomica. Un altro interessante studio, firmato dall’Università di Warwick, Glasgow e dell’Alan Turing Institute di Londra, ci dice che oggi in Italia ci troviamo ai minimi storici della felicità anche se guardiamo agli ultimi 200 anni di storia del mondo. Non è un caso che sui canali social hanno sempre più successo foto e video che mettono in scena, senza schermi, i sentimenti positivi. “È in un contesto come questo che le persone hanno bisogno di celebrare la felicità che, a volte, risiede nelle piccole cose, come gustare il proprio piatto di pasta preferito” conclude Felicetti.

IL NUTRIZIONISTA PIRETTA: “ANCHE I CARBOIDRATI FANNO LA LORO PARTE NELLA FELICITÀ”

Dagli anni Sessanta ad oggi, una vasta letteratura scientifica[i], tra cui tre studi pubblicati sulla rivista The Lancet Public Health, hanno confermato che la pasta, ricca di Triptofano e Vitamine del gruppo B, è alleata del buonumore a livello nutrizionale. “I carboidrati sono delle molecole fatte di zucchero, quindi lo zucchero assunto dal nostro intestino e arrivato al cervello determina questa sensazione di benessere - afferma il prof. Piretta, nutrizionista gastroenterologo e docente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma – Nel tratto intestinale ci sono dei recettori del gusto che agiscono anche sul sistema nervoso centrale attraverso dei meccanismi ormonali e neuro-ormonali che ci danno una memoria dell’assunzione dello zucchero. Quando si mangiano carboidrati quindi si stimolano le endorfine che trasmettono una sensazione di benessere. Infine, i carboidrati complessi come la pasta, assicurano un apporto sufficientedi triptofano, l’aminoacido precursore della serotonina, che regola l’umore. E le vitamine del gruppo B, presenti in quantità maggiore nella pasta integrale, implicano il rilassamento muscolare; soprattutto la B1, fondamentale per il sistema nervoso centrale, stimola la produzione di serotonina”.