Usa, Coldiretti: Aumento Pil traina export Made in Italy (+2,8%)

Si inverte la tendenza e per la prima volta nel 2021 torna ad aumentare l’export Made in Italy in Usa che fa segnare un incremento del 2,8% a marzo, in una situazione di pesante stagnazione del commercio estero globale. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti della crescita record del Pil negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2021. Un risultato trainato dallo stop dall’11 marzo ai dazi aggiuntivi Usa che colpivano le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi, cordiali e liquori come amari e limoncello. La ripresa degli Stati Uniti è un traino anche per l’economia nazionale poiche’ gli Usa rappresentano per l’agroalimentare Made in Italy il primo mercato di sbocco fuori dai confini comunitari per un valore record vicino ai 5 miliardi nel 2020.

