Usa-Ue, Giansanti (Confagricoltura): guardare al futuro dell’agricoltura consolidando la cooperazione economica

È fondamentale sviluppare lo scambio di conoscenze e informazioni, come stiamo facendo in quest’occasione, per promuovere la comprensione reciproca sulle sfide agricole globali. L’ultimo triennio oltre la pandemia e il conflitto ha portato alla ribalta sfide epocali, come il cambiamento climatico, la sostenibilità e i profili nutrizionali dei cibi. Proprio per questo e partendo da questo riteniamo sempre più necessario rafforzare la cooperazione, per stabilire relazioni economiche sempre più forti tra l’UE e gli USA”. Lo ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e vicepresidente del Copa/Cogeca (Comitato che riunisce le organizzazioni e le cooperative agricole dell’Ue) intervenendo oggi all’evento sul futuro dell’agricoltura, che ha coinvolto gli stakeholders, in ambito della piattaforma di collaborazione in agricoltura (CPA), nata a novembre 2021 con l’obiettivo di migliorare la cooperazione transatlantica nel settore agricolo.

Per Giansanti occorre guardare al futuro dell’agricoltura accompagnando la funzione essenziale delle imprese: produrre di più garantendo la sicurezza alimentare. L'USDA (Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti d’America) sotto la guida del Segretario Tom Vilsack, ha dimostrato più attenzione su questioni di interesse comune UE-USA come la sostenibilità, i cambiamenti climatici e il biologico, nonché sulla ricerca, l'innovazione e la promozione delle comunità rurali. “È necessario – ha concluso Giansanti – consolidare la collaborazione con gli Stati Uniti anche sulle energie rinnovabili e sul carbon farming”.