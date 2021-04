Vaccini, Centinaio: Buona notizia, al più presto riaprire per ripartire

“Una buona notizia che conferma il cambio di passo del governo. Ora accelerare la campagna vaccinale e recuperare il ritardo del nostro paese. Dati permettendo, speriamo di iniziare quanto prima a parlare di riaperture e di dare un po’ di ossigeno al paese in apnea”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio commenta l’annuncio del commissario all’emergenza Covid-19 Figliuolo della consegna prevista domani alle Regioni di 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer, il lotto più consistente finora, di cui beneficeranno i soggetti più vulnerabili. “Il nostro obiettivo resta quello di garantire riaperture in sicurezza per dare risposte ai tanti italiani messi in ginocchio dalla pandemia, anche studiando nuovi protocolli. Non possiamo non condannare gli episodi di violenza durante le manifestazioni di oggi, ma comprendiamo anche l'angoscia di chi vede la propria attività a rischio fallimento. Lavoriamo a proposte ragionevoli e di buon senso, con l'obiettivo di dare finalmente una prospettiva certa agli operatori del turismo e dell’Horeca, ai gestori di palestre e di lidi balneari, così come a chi lavora nel cinema e nel teatro, e alle tante altre attività che costituiscono il tessuto sociale ed economico del paese”.

