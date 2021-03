Vaccini, Centinaio: riaprire in sicurezza per ripartire, Paese in apnea non è soluzione

"Con tutte le precauzioni necessarie, l'Italia deve al più presto riaprire per ripartire. Ma per farlo deve poter contare sulla disponibilità dei vaccini. Tenere chiuse a oltranza tante attività non risolve la situazione, la congela soltanto, allungando l'apnea in cui sono costrette da mesi le aziende e le famiglie italiane". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Certo, possiamo riaprire se ci sono le condizioni per farlo in sicurezza, ma in questa fase la politica non deve rinunciare a dare delle indicazioni, come si fa in democrazia. È sotto gli occhi di tutti come certi settori produttivi siano in sofferenza, basti pensare al turismo o l’Horeca. Due settori fra i più colpiti ma anche con il Pil più alto e su cui l’Italia conta per la ripartenza. Israele ha diminuito le risorse destinate a uso militare per poter acquistare i vaccini e rilanciare la propria economia. Guadagnando terreno rispetto al resto del mondo. Se l'Italia non riuscirà a garantire alle regioni e ai cittadini le dosi vaccinali previste e promesse, partirà in ritardo. E non possiamo permettercelo”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK