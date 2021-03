Vaccini. Filo Diretto tra Italmercati e il Commissario Straordinario all’Emergenza Covid

Per il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, la risposta “ ci conforta nell’attenzione che la struttura commissariale ha nei confronti della rete dei Mercati. Da parte nostra, oltre a dare particolare risalto alle ultime raccomandazioni emanate il 10 marzo per questa fase della campagna vaccinale, riconfermiamo il nostro impegno ad ospitare tensostrutture dedicate alle vaccinazioni per i lavoratori dei Mercati e per altre categorie di cittadini in modo da contribuire – come chiede il Commissario – di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione alla campagna di vaccinazione”.

