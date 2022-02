Vaccino avicolo, parte oggi la consultazione pubblica di rischio ambientale per OGM

È partita oggi la consultazione pubblica riguardante per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato. Il termine ultimo per presentare le osservazioni è il 25 marzo. A occuparsi della procedura è la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM). Ad essere oggetto di consultazione pubblica sono invece la sintesi del fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie alla valutazione del rischio ambientale connesso all'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale di OGM; la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM; ogni nuova informazione sui rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente. In particolare si tratta del Progetto sperimentale proposto dalla Arcoblu s.r.l. sull’utilizzo di vaccino costituito da un ceppo di Herpesvirus geneticamente modificato allo scopo di valutarne l’efficacia contro la malattia di Marek, la bursite infettiva e la malattia di Newcastle nel pollo da carne.

L'OGM è un vaccino a vettore ricombinante contro HVT-IBD-ND. È stata apportata la seguente modifica: il backbone dell’Herpes Virus di Tacchino (HVT) parentale è stato modificato mediante l'inserzione di una cassetta di espressione di IBDV contenente un promoter, il gene VP2 di IBDV (e una sequenza poli-A), una cassetta di espressione della proteina F contenente un promoter, il gene F di NDV e una sequenza poli-A. Nessun gene del backbone di HVT è stato cancellato o interrotto.

Lo studio clinico prevede la verifica dell'efficacia e la sicurezza del vaccino per la prevenzione della malattia di Marek e della bursite infettiva nei polli da carne (Poulvac Procerta HVT -IBD - Zoetis). La valutazione oggetto della consultazione conclude con una un rischio potenziale complessivo per la salute umana BASSO, poiché tutte le categorie di pericolo, esposizione e rischio sono BASSE.

L’eventualità di un'esposizione diretta sarebbe limitata al solo personale impiegato per la somministrazione del vaccino. In linea teorica, un'esposizione indiretta potrebbe verificarsi nell'allevamento avicolo, negli impianti di trasformazione o in seguito al consumo di carne prodotta da uccelli vaccinati. Tuttavia, l'impatto complessivo per la salute umana è trascurabile in quanto il ceppo vaccinale di HVT-IBD-ND non è in grado di replicarsi nelle specie mammifere, non è attivo a livello extracellulare, viene inattivato se esposto alle temperature normalmente riscontrabili in incubatoio/negli allevamenti avicoli e se viene in contatto con prodotti disinfettanti (utilizzati durante lo svuotamento dei capannoni), e non sopravvivrebbe alle normali temperature di cottura della carne di pollo. In conclusione, l’impiego del vaccino per HVT-IBD-ND nei polli non rappresenta un rischio per la salute umana.

ERA_CONSULTAZIONE_PUBBLICA

SNIF_IT_B-IT-22-01