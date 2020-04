VALLARDI, LEGA: CLANDESTINI IN AGRICOLTURA? SERVONO VOUCHER

“Seicentomila clandestini in agricoltura? Siamo perfettamente consapevoli del fatto che ci sia bisogno di manodopera in agricoltura, ma approvando i voucher, da noi proposti, la risposta a questa esigenza sarebbe stata già data”. Lo ha detto il senatore della Lega Gianpaolo Vallardi, in aula. “Sull’ agricoltura - ha detto - tante belle parole ma solo provvedimenti di routine, che potrebbe fare qualsiasi zelante funzionario dell’Agricoltura. L’anticipazione Pac è una misura non emergenziale e già adottata dall’ex ministro Centinaio, per il settore florovivaistico è stato fatto troppo poco e solo su nostro input. E per raccogliere pomodori e piante in campo basterebbero, come promosso da noi, finanziamenti per l’acquisto di macchine agricole, non previsti. L’agricoltura si aspettava molto di più”.

