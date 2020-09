VENDEMMIA 2020, L’ITALIA MANTIENE LA LEADERSHIP. GALLINELLA: DATI POSITIVI MA CONTRAZIONE ESPORTAZIONI, INVERTIRE TENDENZA PUNTANDO SU PATTO PER EXPORT

“La vendemmia 2020 si preannuncia positiva per il nostro Paese che continua ad essere il principale produttore mondiale di vino. I dati che ci giungono dal report di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini (Uiv), stimano infatti una produzione di 47,2 milioni di ettolitri, in calo dell'1% rispetto allo scorso anno, seguita da Francia e Spagna con 45 e 42 milioni di ettolitri” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella, che aggiunge: “guardando alla geografia della produzione, il Nord fa segnare un incremento (+3% sul 2019), mentre al Sud si ha una riduzione del 7% e al Centro del 2% (in Umbria calo del -5% rispetto alla vendemmia dello scorso anno). Purtroppo, la nota dolente riguarda la contrazione delle esportazioni del vino Made in Italy (-4% nei primi 5 mesi), sebbene inferiore a quella dei principali competitor, derivata dalla chiusura di molti flussi commerciali esteri e dei principali canali Ho.re.ca nel mondo. Se vogliamo invertire questa tendenza dobbiamo adottare nuove strategie, come previsto dal ‘Patto per l’export’, siglato alla Farnesina dal ministro degli Esteri Di Maio: un grande disegno da 1,4 miliardi di euro per rilanciare le esportazioni, attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione e un’azione promozionale di ampio respiro a favore del Made in Italy e di tutte le nostre filiere. Voglio ricordare – sottolinea Gallinella – che il Governo ha messo in campo importanti provvedimenti in aiuto del settore vitivinicolo, come la riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualità, a cui sono stati assegnati 100 milioni di euro, e 50 milioni di euro per la distillazione di crisi (risorse non ancora del tutto utilizzate per entrambe le misure e che dovranno essere reinvestite nel settore). Oltre ciò, una modifica al cosiddetto Testo Unico sul vino (che prevede la riduzione della resa massima per ettaro delle uve destinate a vini comuni a 30 tonnellate, rispetto alle 50 tonnellate), e altre semplificazioni come ci è stato chiesto dalla filiera. A tale proposito continueremo a lavorare in questa direzione a sostegno del comparto” – conclude Gallinella.

