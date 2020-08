VENDEMMIA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: OTTIMA ANNATA MA MERCATI IMPAURITI

“Il commercio con l’estero dei vini di qualità – aggiunge Lazzàro - è rimasto a lungo del tutto bloccato per il lockdown stabilito come misura di contrasto Covid19 e i mercati appaiono ancora impauriti, anche dalle notizie altalenanti; quello interno ha retto per mesi solo sulle bottiglie vendute nei supermercati e ora sta ripartendo a fatica ma, anche in questo caso, non si registra una forte propensione da parte di ristoranti e bar a fare investimenti importanti”. “Tuttavia, i primi segnali di ripresa del mercato Ho.Re.Ca si sono visti già a luglio scorso quando i turisti hanno raggiunto le località della Puglia. Chi viene nella nostra regione da altre zone d’Italia oppure dall’estero, vuole assaggiare nei ristoranti la nostra straordinaria gastronomia e la grandissima varietà dei vini pugliesi”. “Nei prossimi anni – conclude il presidente di Confagricoltura Puglia - lo sviluppo si giocherà sulla capacità di individuare e conquistare sempre maggiori spazi sia all’estero che in Italia. Il vino pugliese piace e pertanto le condizioni per poter consolidare ed accrescere le nostre performance ci sono tutte”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK