COMMERCIO AL DETTAGLIO, ISTAT: GDO BENI ALIMENTARI +9,9%

Gli indici delle vendite al dettaglio a febbraio 2020 risentono di quanto accaduto a livello nazionale a partire dalla fine del mese, quando la diffusione dell’epidemia di Covid-19 ha presumibilmente provocato una crescita degli acquisti in alcuni settori.

L’aumento più significativo a livello tendenziale è registrato dalla grande distribuzione, in particolare è la vendita dei beni alimentari a crescere con maggiore intensità (+9,9%). Su questo risultato ha contribuito anche la presenza di un giorno in più nel mese di febbraio di quest’anno.

Anche per le vendite delle imprese operanti su piccole superfici si evidenzia una variazione positiva, soprattutto per il comparto alimentare (+5,3%).

A febbraio 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale positiva dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. In aumento sia le vendite dei beni alimentari (+1,1% in valore e +1,2% in volume), sia quelle dei beni non alimentari (+0,5% in valore e +0,6% in volume).

• Nel trimestre dicembre 2019-febbraio 2020, le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,6% in valore e dello 0,7% in volume rispetto al trimestre precedente. Sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+1,1% in valore e +1,0% in volume) sia le vendite dei beni non alimentari (+0,4% in valore e +0,7% in volume).

• Su base tendenziale, a febbraio, si registra una crescita del 5,7% in valore e del 5,8% in volume. L’aumento riguarda soprattutto le vendite dei beni alimentari (+8,2% in valore e +7,8% in volume), ma risultano in crescita anche quelle dei beni non alimentari (+3,8% in valore e +4,3% in volume).

• Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Generi casalinghi durevoli e non durevoli (+7,6%) e Utensileria per la casa e la ferramenta (+6,3%) mentre l’aumento minore si registra per Cartoleria, libri, giornali e riviste (+1,0%).

• Rispetto a febbraio 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta dell’8,4% per la grande distribuzione e del 3,3% per le imprese operanti su piccole superfici. Le vendite al di fuori dei negozi calano dello 0,1% mentre è in crescita sostenuta il commercio elettronico (+15,3%).

