Veneto, assessori Caner e Calzavara incontrano sindacati: Per la regione indispensabile l’opera dei lavoratori forestali

“La riorganizzazione non interromperà in alcun modo l’azione di ammodernamento della struttura che sta proseguendo anche in questa fase di gestione commissariale di Veneto Agricoltura – hanno affermato i due assessori –, anzi servirà a garantire una maggior produttività e dinamismo nelle sempre più indispensabili attività di sistemazione idraulica e forestale, di prevenzione dai rischi idrogeologici e più in generale di tutela dell’ambiente. In questo contesto intendiamo valorizzare l’intero capitale umano dell’agenzia, compresi i lavoratori stagionali, garantendo le necessarie risorse a bilancio per continuare pienamente l’attività e anche per affrontare la questione dell’adeguamento del contratto, scaduto nel 2019”.

