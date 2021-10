Veneto, Caner: Passaggio a parcella agricola non ha influito su tempistiche pagamenti. Avepa ha già liquidato oltre 22mila aziende venete

“L’intera cifra verrà autorizzata entro il 30 novembre, termine previsto dalla regolamentazione comunitaria per l’erogazione degli anticipi – continua Caner -, mentre i 15.000 aderenti al regime "piccoli agricoltori", saranno liquidati direttamente a saldo dal 1 dicembre. Nessun rallentamento, quindi, nei pagamenti nonostante, quest'anno, per la prima volta, a livello nazionale, sia stato avviato materialmente il nuovo sistema di pagamento basato sulla ‘parcella agricola’, in sostituzione di quello precedente, basato, invece sulla particella catastale. Questo cambiamento epocale ha comportato uno sforzo notevole in termini di investimenti in sistemi informatici e in termini di utilizzo di proprie risorse umane particolarmente qualificate sia nel settore informatico che in quello agro-forestale”.

