Veneto, Caner: Un passo decisivo verso la conclusione della programmazione 2014/2022. Tre nuovi provvedimenti sul Psr del valore di oltre 57 mln euro

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Federico Caner, la Giunta regionale ha approvato tre provvedimenti con i quali vengono aperti i termini di due bandi per alcuni interventi legati al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

Il primo bando, legato alla Misura 4 del PSR, per un importo pari a 1.500.000,00 euro, sostiene l’acquisto di attrezzature finalizzate a ridurre le emissioni di ammoniaca, in quanto fonte di PM10 secondario, derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche.

Il secondo bando, relativo alla Misura 4, di 18.000.000,00 euro, fissa i termini di apertura della presentazione delle domande di aiuto per gli “investimenti volti a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola - riduzione emissioni prodotte da attività agricole – mediante interventi sulle STRUTTURE - focus area 5D”. Inoltre, vengono destinati 9.700.000,00 euro alla Misura 8 del PSR per: il “Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici priorità 4”; il “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - focus area 5E”; gli “Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali - focus area 5C”.

Infine, con il terzo provvedimento approvato, vengono integrate le risorse finanziarie al bando 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” per rispondere a tutte le domande di aiuto che risulteranno ammesse dall’istruttoria. Per sostenere lo sforzo di innovazione e investimento delle imprese agricole l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno integrare le risorse stanziate a bando con ulteriori 28.000.000,00 di euro.

“Con questi tre interventi ci avviciniamo alla conclusione del ciclo della programmazione 2014-2020 – specifica l’Assessore all’Agricoltura, Federico Caner -. Il Veneto ha sicuramente dimostrato di avere la capacità di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall’Unione europea per sostenere lo sviluppo rurale regionale. Un settore che ha dovuto affrontare l’insicurezza generata dai due anni di pandemia, le difficoltà economiche e l’assoluta incertezza causata dalla guerra che non sembra trovare soluzione. Questi interventi, mi auguro, daranno sostegno all’intero comparto, per favorire l’introduzione di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli organizzativi e gestionali nel mondo agricolo veneto”.

I bandi sono disponibili al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-finanziamenti