Veneto, Caner: una campagna adv multicanale per far conoscere ai cittadini le potenzialità del Csr

Abbiamo percepito che il settore agricolo, agroalimentare e rurale tutto del Veneto è attore attento e protagonista dei cambiamenti che sono alle porte. Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, CSR, è lo strumento che ci accompagnerà nei prossimi cinque anni e sosterrà lo sviluppo dei territori e delle economie, delle persone e delle famiglie che vivono valorizzando ciò che dai territori si produce secondo processi naturali”.

Lo dice l’Assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner, annunciando la campagna stampa, tv e web, “Le nostre radici, il futuro della terra”, avviata dalla Direzione regionale ADG FEASR Bonifica e Irrigazione per far conoscere alla cittadinanza lo Sviluppo rurale in Veneto.

“Il claim della campagna ha il compito di veicolare un messaggio fondamentale: lo Sviluppo rurale Veneto riguarda tutti ed è fatto di persone, attività, opportunità che concorrono al benessere della collettività e che proiettano il mondo rurale verso un futuro innovativo, sostenibile e inclusivo, in cui tutti possono essere i protagonisti del cambiamento – prosegue Caner -. La campagna è caratterizzata dall’invito a scoprire ed è inserita in un immaginario domestico e quotidiano, che coinvolge in maniera semplice e diretta e che punta a valorizzare l’operato delle persone che ogni giorno lavorano per lo sviluppo rurale in Veneto. Accanto alla funzione informativa, puntiamo al coinvolgimento emotivo generato dalla storia personale della protagonista, Chiara”.

Chiara è una giovane studentessa che torna nella casa di campagna dove ha trascorso l’infanzia. Qui riscopre le radici della propria terra, ne osserva l’evoluzione nel tempo, ne comprende i problemi, tocca con mano i miglioramenti e le innovazioni tecnologiche avvenuti anche grazie allo Sviluppo rurale Veneto e si impegna a proteggere e a far progredire quella terra verso il futuro.

“Questa campagna pubblicitaria multicanale è pensata per avvicinare il pubblico ampio a una delle politiche europee più importanti attuate in Veneto, che nei prossimi cinque anni assicurerà al mondo rurale un sostegno di 824,6 milioni di euro, con ricadute che riguarderanno tutti i cittadini” conclude l’assessore veneto all’agricoltura.

