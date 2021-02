Veneto, Covid 19: nuovi sostegni dalla giunta regionale agli agricoltori veneti colpiti dalla pandemia

L’assessore Caner guarda poi alla questione del riparto dei fondi europei per il periodo 2021-2027: “Insieme ai colleghi di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Trento siamo al lavoro per superare le percentuali di riparto storico delle risorse dei PSR tra Regioni. Non è infatti più sostenibile il sistema per cui il 60 per cento delle risorse finiscono sempre alle cinque stesse Regioni da vent’anni. Il Veneto merita di ricevere i finanziamenti che gli spettano a partire da criteri oggettivi, come il numero di imprese e l’estensione del territorio, sinora non utilizzati. Il nuovo riparto ci consentirà di programmare la loro destinazione in risposta ai fabbisogni veneti per la ripresa dalla pandemia”.

