Veneto, domenica 9 ottobre “Giornata aperta delle fattorie didattiche”. Visite gratuite su prenotazione in oltre 100 aziende venete

Domenica 9 ottobre 2022 si svolge la 19esima edizione della “Giornata aperta delle fattorie didattiche”, evento promosso dalla Regione Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole. Quest’anno, dopo l’edizione dello scorso 29 maggio, l’iniziativa viene riproposta, così come da tradizione, la seconda domenica di ottobre, sempre con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro per far riscoprire ai cittadini un legame antico, ma sempre più ricercato, con la tipicità del mondo rurale, delle sue attività produttive e dei suoi valori.

Nel corso della giornata, ogni Fattoria didattica avrà la possibilità di proporsi come un luogo di benessere e di incontro adatto alle persone di tutte le età, organizzando attività e percorsi didattici per bambini, famiglie e cittadini, legati alla coltivazione e alla cura del paesaggio e dell’ambiente, collegandoli alla propria identità produttiva e territoriale.

La “Giornata aperta” sarà anche l’occasione per presentare la seconda edizione del concorso “Fuori Classe”, il concorso per le scuole che la Regione intende continuare a sostenere per stimolare la coprogettazione docente – operatore di fattoria didattica nell’ideazione e diffusione di progetti realizzabili e replicabili sul territorio regionale nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

“Con la recente approvazione della nuova legge sull’agriturismo – sottolinea l’assessore al Turismo e all’Agricoltura della Regione Federico Caner – è stata approvata anche una nuova definizione, più ampia, di fattoria didattica, che comprende l’attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa rivolta a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti, famiglie e turisti, con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento dei visitatori adulti, per salvaguardare il patrimonio di tradizione, cultura e conoscenza del mondo rurale. La Giornata aperta si conferma, dunque, una manifestazione capace di valorizzare l’attività turistica coniugata al settore primario dove poter scoprire le eccellenze della nostra terra e chi, con sensibilità e passione, ha scelto di far conoscere la propria esperienza di vita e di lavoro, nella consapevolezza di far parte di una comunità educante”.