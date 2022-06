Veneto, Feasr 2023-2027. Caner: 824 mln sono grande opportunità per tutti gli imprenditori agricoli veneti

“Si tratta di un risultato di assoluta importanza per l’agricoltura ed il mondo rurale veneto. Gli sforzi che abbiamo profuso nel confronto con le altre Regioni e il MiPAAF per far valere le peculiarità del Veneto ci premiano con un Piano Strategico Nazionale che contiene strumenti attenti alle diversità delle agricolture italiane, e venete in particolare, e vede aumentate le risorse che si rendono disponibili per il periodo 2023-2027, con una più robusta iniezione di cofinanziamento dello Stato”.

Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura annunciando l’approvazione del fondo agricolo Ue, che metterà a disposizione dell’Italia più di 6,7 miliardi di euro per l’intero periodo di programmazione di sviluppo rurale, e l’intesa raggiunta a livello nazionale di compensazione per le Regioni che integrerà la programmazione del Piano strategico Pac 2023 – 2027.

“Nella seduta di ieri, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sul riparto delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul cofinanziamento statale e regionale – prosegue l’Assessore del Veneto -. Complessivamente possiamo parlare di 16 miliardi di aiuti pubblici a sostegno dello sviluppo agricolo per i prossimi 5 anni. Di questi, 13 miliardi saranno ripartiti tra le Regioni e, in particolare, al Veneto saranno assegnati 824 milioni per le misure che valuteremo nei prossimi giorni con il partenariato”.

“Tra le priorità ci sarà sicuramente il sostegno al settore per favorire la transizione ecologica e l’innovazione, incentivando anche gli investimenti materiali e immateriali – continua l’Assessore -. Vogliamo proseguire con l’azione di incoraggiamento nei confronti dei giovani imprenditori per agevolare il loro ingresso nel mondo agricolo e dare impulso a quelle azioni che possano favorire la vivibilità delle aree rurali”.

Gli imprenditori agricoli veneti, inoltre, potranno attingere abbondantemente, come hanno fatto finora, ai 3 miliardi assegnati agli strumenti nazionali gestiti dal MiPAAF per la gestione dei rischi alle produzioni agricole.

“Rispetto all’avvio del confronto, le proposte che abbiamo avanzato in questi mesi con fermezza, ma con rispetto delle esigenze anche delle altre Regioni, ci consegnano un risultato che salvaguarda preziose risorse per proseguire l’azione di sostegno allo sviluppo del settore avviato con il Programma 2014-2022 – conclude l’Assessore all’Agricoltura -. Il via libera al fondo agricolo è un tassello fondamentale che ci avvicina alla messa a punto del Piano Strategico Nazionale secondo le indicazioni della Commissione europea. Sono pronto con la Giunta a sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale e del Tavolo di partenariato la proposta di Documento che sancisce le priorità, la strategia e tutte le specifiche necessarie per far atterrare in Veneto queste preziose risorse con la massima efficacia ed efficienza. Vorrei che tutti gli imprenditori veneti vedessero in questo risultato un viatico di fiducia per affrontare le sfide e le opportunità che questi tempi difficili ci stanno ponendo”.