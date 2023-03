Veneto nello spazio, Saccoccia (ASI): moderazione risorse idriche e coltivazioni efficienti con la tecnologia. VIDEOINTERVISTA

"Le tecnologie spaziali servono l’agricoltura, l’agricoltura di precisione, già da tempo, è stata una delle applicazioni principali. Io credo personalmente che nel campo dell’agricoltura uno dei contributi migliori che la tecnologia dello spazio possa dare prossimamente è l’utilizzo delle risorse idriche, cioè poter ottimizzare quello che serve per permettere di avere delle coltivazioni efficienti ma anche moderate in termini di consumi. E poi la qualità dei prodotti, perché noto che oggi si coltiva in situazioni non ideali, e lo spazio aiuta anche in questo: guardare dallo spazio sempre più consentirà di osservare le condizioni del terreno, la qualità per esempio dell’acqua che verrà utilizzata per l’irrigazione. Utilizzando i dati spaziali si potrà già prevedere in qualche modo quale sarà la qualità del prodotto finale. Speriamo così di poter contribuire al meglio al futuro dell’agricoltura".

Così ad AGRICOLAE Giorgio Saccoccia, presidente dell'ASI, in occasione della presentazione di Roma del progetto "Veneto Star", che coinvolgerà giovani innovatori europei.