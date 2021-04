Veneto, pdl in esame in commissione consiliare regolamenterà definitivamente la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra sul suolo agricolo

“La Conferenza dei servizi è un organismo autonomo e indipendente e ogni suo parere deriva essenzialmente da valutazioni di carattere tecnico, nel rispetto dell’attuale normativa regionale, nazionale ed europea. Oggi come oggi non esiste ha la possibilità di stravolgere l’iter che ha portato al via libera con prescrizioni dato dalla Conferenza al progetto di Loreo, ma proprio per non trovarci in futuro ancora con le mani legate, ci stiamo dotando di una legge che contempli per i futuri impianti le necessarie valutazioni anche di natura ambientale, paesaggistica, economica e sociale, escludendo la possibilità di realizzare mega impianti fotovoltaici sul suolo agricolo”.

