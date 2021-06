Verdecitta’ a Palermo, Crea: un viaggio alla scoperta del mondo delle piante

“Il verde non è solo un colore” è il nome dell’area verde temporanea, progettata e allestita con oltre 40 specie, a Palermo per la seconda tappa di Verdecittà, il progetto Mipaaf – CREA, realizzato in collaborazione con il Comune di Palermo, persensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città.

Si tratta di una sorta di viaggio, articolato in 6sezioni, realizzato da Francesca Virgilio del Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali), per conoscere e comprendere la complessità e la ricchezza del mondo delle piante, il tutto ispirato ai concetti chiave: vita, produzione, acqua, estetica, biodiversità. Si inizia con i “Cicli vegetativi”,(Cycas e Washingtonia), per trasmettere più rispetto per l’albero come essere vivente e non solo arredo di uno spazio, per passare a“Florovivaismo per la produzione al servizio dell’agricoltura”, la produzione di piante alla base dell’alimentazione o per i prodotti nutraceutici (frutti, olii essenziali). Si prosegue con “Florovivaismo per il verde ornamentale”(in particolare le specie esotiche) e“Florovivaismo per le specie autoctone ed endemiche” (utilizzate per ricostituire la flora di ambienti naturali, ricreare paesaggi danneggiati o recuperare fertilità e stabilità di suoli). Si percorre poi un viale alberato, composto da diverse tipologie di alberi con differenti caratteristiche distintive (ritmi di accrescimento, apparati radicali, la capacità di resistere ad alcuni inquinanti), per sottolineare l’importanza della scelta della pianta adatta, che eviterà i danni ai marciapiedi, al manto stradale, o la pavimentazione scivolosa. L’ultima sezione è dedicata alle “Siepi”: utilissime per ridurre l’inquinamento acustico, per proteggere l’intimità di un luogo, belle da vedere e piacevoli da annusare.

Presso lo stand, informazioni e consigli sui benefici del verde e sulla sua gestione quotidiana, ma anche percorsi guidati e la possibilità di prenotare visite esclusive gratuite all’Orto Botanico (sabato e domenica dalle 18 alle 20 , fino ad esaurimento posti) riservate ai visitatori di Verdecittà.

E, infine, l’appuntamento con la formazione e l’approfondimento, con il secondo degli webinar di Verdecittà dal titolo Più verde in città con meno acqua, venerdì 25 giugno dalle ore 14:30 , in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina Facebook del CREA.

Tutto questo è Verdecittà, il progetto, che coniuga bellezza e scienza con l’eccellenza del florovivaismo made in Italy, finanziato dal Mipaaf, coordinato dal CREA e organizzato da Padova Hall con il supporto scientifico del CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) e di AIDTPG (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini). La seconda tappa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Palermo, in particolare dell'ufficio Area del Decoro urbano e del Verde.

Orari: Sabato 26 e domenica 27 giugno dalle ore 08:00 alle ore 21:00 .

Si allega la locandina completa.