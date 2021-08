VERDECITTA’ a Torino, Crea: il verde urbano che contrasta il cambiamento climatico, da venerdì 3 settembre a domenica 5 settembre appuntamento ai Giardini Cavour

Si parte, dunque, da venerdì 3 settembre dalle 10, con i webinar di VerdeCittà, in diretta sul canale You tube e sulla pagina facebook del CREA. Si tratta dell’ormai consueto appuntamento formativo on line con esperti, scienziati, tecnici e professionisti per approfondire le tematiche di attualità legate al verde urbano. In questa occasione, il webinar dal titolo “Scopriamo i benefici del Verde in città”, sarà aperto dal Presidente del CREA Carlo Gaudio, dall’Assessore alle Politiche per l’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia e dalla Presidente del CONAF Sabrina Diamanti.

