Veronafiere: bene Min. Lollobrigida su promozione UE per vino e carni rosse. Il 2023 si apre con altre sfide, serve linea compatta per la promozione

Veronafiere esprime soddisfazione per la recente decisione della Commissione europea di escludere per la prossima annualità le penalizzazioni a vini e carni rosse nel testo finale relativo alla cosiddetta promozione orizzontale. Si tratta di un plafond di aiuti previsti per il 2023 che in ambito comunitario vale circa 186 milioni di euro, con un sostegno per i prodotti italiani a denominazione che passa da 7 a 9 milioni di euro.

Un plauso, secondo Veronafiere che annovera diverse manifestazioni leader del settore a partire da Vinitaly, va certamente al ministro Lollobrigida e al suo dicastero, che sin dall'inizio del proprio mandato ha imposto una precisa direzione a tutela di tutti prodotti di qualità made in Italy, a partire appunto da vini e carni rosse. Un'azione non scontata - se si pensa che solo lo scorso anno la Commissione aveva deciso di penalizzare i prodotti in questione -, che rappresenta un buon viatico in vista dell'attesa presentazione della riforma Promozione orizzontale attraverso la revisione del Regolamento Ue 1144/2014 prevista a inizio 2023. Un'azione, infine, che Veronafiere considera strategica per il prodotto-Italia: in questa particolare fase congiunturale, l'agroalimentare tricolore ha infatti la necessità di allargare la propria platea di clienti potenziali anche attraverso una linea istituzionale compatta in favore delle attività promozionali.