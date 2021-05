Veronafiere, Sboarina: Intervento storico, ma governo faccia la sua parte. Investire in fiere imprescindibile per economia del paese

“Il governo però deve fare la sua parte. Veronafiere sta investendo, vorrei lo facessero anche altri a livello di importanza, risorse e comprensione di quanto generano le fiere per l’economia del paese. La nostra parte l’abbiamo fatta. Ci aspettiamo che tutti gli attori a livello nazionale facciano la loro parte per tenere in piedi e supportare questo asset così importante, perché Vinitaly è un brand che porta il nostro paese in giro per il mondo. Non investire in questi brand significa non investire nel nostro paese. Ora tutti facciano la propria parte” conclude Sboarina.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK