Via ai bandi #iobevolombardo e #iomangiolombardo, 6 milioni per vino, ristorazione e formaggi dop

Il bando #iomangiolombardo, stanzia altri 3 milioni di euro, per aiutare il sistema produttivo locale delle DOP lombarde e contemporaneamente di dare sostegno alla popolazione in difficoltà la cui capacità di acquisto anche dei generi alimentari di prima necessità è stata compromessa a causa del blocco delle attività imposto dal lockdown. Regione Lombardia finanzia l’acquisto di formaggi lombardi di qualità per destinarli alle persone in difficoltà, con una doppia valenza: economica e sociale. La misura sostiene tutti i caseifici e gli stagionatori di alcuni formaggi DOP (Formaggella del Luinese, Formai de Mut dell’Alta Val Brembana, Nostrano Valtrompia, Quartirolo Lombardo, Salva Cremasco, Strachitunt, Taleggio, Valtellina Casera) attraverso l’assegnazione di un contributo per la fornitura di prodotto; dall’altro aiutare la popolazione in difficoltà attraverso i comuni e i soggetti del terzo settore iscritti nell’elenco annuale approvato da Regione Lombardia. I caseifici potenzialmente interessati sono 130 in tutto il territorio lombardo.

