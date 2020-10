Vincenzo Criscuoli nuovo coordinatore UCI Regione Campania – “Sfida accettata: far ripartire comparto agricolo attraverso le filiere”

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato – ha dichiarato Vincenzo Criscuoli – sono pronto a lavorare con loro per promuovere la crescita territoriale della struttura e ad essere protagonisti per il comparto agricolo e le nostre eccellenze. Ci attende una sfida nuova: fare ripartire il comparto agricolo attraverso le filiere. Sappiamo che il Covid ha sconvolto le nostre abitudini e creato un rallentamento del comparto sia per la mancanza di manodopera che per la mancata vendita dei prodotti agricoli. Crediamo che in questo momento possiamo la differenza assistendo le aziende sia con corsi di formazione che ad ottenere contributivi da parte dei vari enti messi a disposizione per contrastare la situazione Covid. Dobbiamo perseguire obiettivi di crescita che per il settore Agroalimentare e consumo garantiscono modelli sostenibili di produzione e consumo coerenti con le esperienze del nostro sindacato nel campo della salubrità, della qualità, della biodiversità del consumo equo e biologico. La produzione di materie prime agricole, la loro trasformazione, distribuzione, sono tutte attività che non possono fermarsi; ecco perché è nostra ferma volontà creare nuove filiere, come ad esempio quella della canapa, in modo da avvicinare i giovani al mondo agricolo”.

