Vinexposium: al via il 21 e 22 novembre al World Bulk Wine Exhibition (WBWE)

Dopo aver organizzato e gestito 9 eventi fino a fine 2021, Vinexposium consolida i suoi grandi incontri annuali mentre persegue l’impegno sui mercati a grande potenziale economico. In programma 9 eventi in presenza sulla scena internazionale nel corso dei prossimi 12 mesi per il commercio di vini e degli spirits e una volontà più forte che mai di essere partner mondiale dell’intero mercato del vino e dei superalcolici. Il gruppo si prepara inoltre a sostenere l’export e gli scambi tra produttori e buyer di tutto il mondo attraverso un calendario di eventi focalizzato su aree di consumo.

Gli eventi principali

Il primo grande appuntamento in programma, World Bulk Wine Exhibition (WBWE), riunirà i professionisiti del vino sfuso ad Amsterdam il 21 e 22 Novembre prossimo e vedrà la partecipazione dei protagonisti del vino sfuso di tutte le categorie, inclusi i vini premium, a denominazione di origine, fortificati e vini alcol-free, grandi volumi compresi.

Wine Paris & Vinexpo Paris, la prima rassegna internazionale dell’anno 2023, si terrà dal 13 al 15 Febbraio a Paris Expo Porte de Versailles con una importante presenza di attori internazionali a fianco dei rappresentanti delle regioni viticole francesi.

In data 8 e 9 Marzo 2023, riflettori puntati su New York per i due eventi dedicati al mercato nord-americano : Vinexpo America e Drinks America. Il primo sarà riservato ai vini mentre il secondo accoglierà le bevande alcoliche, superalcolici compresi.

Per finire, dal 23 al 25 Maggio 2023, Vinexposium farà il suo grande ritorno in area Asia-Pacifico con Vinexpo Asia che avrà luogo per 3 giorni a Marina Bay Sands, l’emblematico palazzo del congresso di Singapore. Qui sono attesi più di 1000 espositori con l’obiettivo di approfittare dello slancio economico della regione.

Nuovi sviluppi

Forte dei suoi 4 eventi principali, Vinexposium continua a posizionare i suoi marchi nei diversi continenti per coinvolgere i più importanti attori della distribuzione e accompagnare i suoi clienti sui mercati in crescita.

I successi delle prime edizioni di Vinexpo India, organizzato con SIAL India, ne hanno fatto un appuntamento atteso dai professionisti indiani. Vinexpo India si svolgerà dunque nuovamente dal 1 al 3 Dicembre a New Delhi e coprirà il mercato del Nord dell’India, cioè una zona di influenza che conta più di 366 milioni di consumatori.

Vinexposium aprirà poi la strada ai suoi clienti verso un altro mercato a forte potenziale, la Corea del Sud, attraverso il suo Vinexpo Meetings, che avrà luogo dal 4 al 6 Ottobre 2023. Il format dell’evento è quello di una convention d’affari estremamente qualificata ed esclusivamente dedicata ai buyer della zona. Tutti i partecipanti confermeranno le loro intenzioni d’acquisto per tempo con una programmazione di incontri validati in anticipo direttamente dai produttori iscritti alla manifestazione.

Gli eventi su misura

Vinexposium è dedicata anche all’organizzazione di appuntamenti personalizzati, a cominciare da una nuova edizione internazionale del Symposium, che si terrà a Bordeaux il 19 e il 20 giugno 2023. L’evento, forte del successo dell’edizione 2022 che ha visto intervenire professionisti da 17 paesi, ha per vocazione di dare respiro ai professionisti del settore facendoli riflettere sulle problematiche dalle quali sono coinvolti, attraverso una serie di dibattiti sulle prospettive future di vino e superalcolici.

Il gruppo rinnova inoltre il suo coinvolgente appuntamento nella regione produttrice del Québec confermando il quarto capitolo di Vinexpo Explorer dal 17 al 20 settembre 2023, che sarà il primo dedicato ai superalcolici e vedrà il coinvolgimento delle microdistillerie della regione. Riservato a una selezione di buyer internazionali, Vinexpo Explorer contribuirà alla scrittura di una nuova storia commerciale tra i grandi buyer invitati e i produttori del Québec che accoglieranno l’evento con un vasto programma di degustazioni, visite alle micro-distillerie, cene e incontri business.

« Il nostro nuovo calendario di appuntamenti targati Vinexposium ci impegna fortemente con uno sguardo al futuro, sia attraverso i nostri eventi chiave che sono la spina dorsale della nostra organizzazione che attraverso tutti gli appuntamenti creati sui bacini di consumo a forte potenziale di crescita futura », commenta Rodolphe Lameyse, Direttore Generale di Vinexposium.

« Con questo solido programma di appuntamenti, rendo omaggio all’impegno del gruppo Vinexposium

che si rafforza e si rinnova per offrire incontri d’affari fondamentali per la crescita del settore vinicolo e dei superalcolici nei settori internazionali che contano », sostiene Christophe Navarre, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Vinexposium.

Il calendario degli appuntamenti internazionali

· 21-22 novembre 2022 : World Bulk Wine Exhibition (WBWE) ad Amsterdam

· 1-3 dicembre 2022 : Vinexpo India a New Delhi

· 13-15 febbraio 2023 : Wine Paris & Vinexpo Paris

· 8-9 marzo 2023 : Vinexpo America e Drinks America a New-York

· 23-25 maggio 2023 : Vinexpo Asia a Singapour

· 19-20 giugno 2023 : Symposium a Bordeaux

· 17-20 settembre 2023 : Vinexpo Explorer a Québec

· 4-6 octtobre 2023 : Vinexpo Meetings in Corea del Sud

Il gruppo continua inoltre a portare avanti l’arricchimento del suo portale digitale Vinexposium Connect, un vero e proprio facilitatore di business, al fine di coinvolgere i buyer di settore per 365 giorni l’anno in tutto il mondo grazie al networking online e a contenuti esclusivi.