Vinitaly 2022, il Cioccolato Militare si degusta con l’Elisir di China F%nderia del Cacao a Verona in collaborazione con il Sigaro Toscano

Il Cioccolato Militare si degusta con l’Elisir di China: F%nderia del Cacao, azienda toscana fortemente conosciuta per i prodotti bio, milk free e gluten free, si presenta a Vinitaly 2022. Appuntamento lunedì 11 aprile alle ore 17 nell’area esterna al Padiglione 9 della Fiera di Verona per una particolare degustazione guidata da Terry Nesti, responsabile eventi Sigaro Toscano, che ha deciso, in occasione di Vinitaly, di abbracciare il gusto inconfondibile del Cioccolato Militare, prodotto in esclusiva dall’azienda di Calenzano per Difesa Servizi, accompagnato dallo storico quanto esclusivo distillato prodotto da sempre nello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, anch’esso destinato alle Forze Armate.

Dal Cioccolato Militare al Cioccolato Spaziale: dopo due anni di investimenti, che hanno consentito l’inserimento di nuove linee di produzione nello stabilimento di Calenzano, alle porte di Firenze, e l’acquisizione di una distilleria nella campagna senese, F%nderia del Cacao vanta un ventaglio ancora più ampio e originale di prodotti.

Heritage & Innovazione. One-shot con frigo verticale e linea drops: sono le nuove linee di produzione che hanno consentito a F% di ampliare la propria offerta di prodotti biologici, milk free e gluten free, ma anche di sviluppare prodotti specialistici per chi svolge attività che implicano grande consumo calorico, nonché proposte per il settore del Food Spaziale. Continua parallelamente il percorso iniziato con Difesa Servizi per lo sviluppo dei rapporti con le Forze Armate; è stata così affiancata alla linea Cioccolato Militare la linea Esercito 1659. Si è inoltre completata la collaborazione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, che vede evolvere il ruolo di Fonderia del Cacao da fornitore a gestore della produzione del settore liquoristico e del recupero del “food storico”. Queste attività si affiancano alla gestione logistica, per la rete intranet, per quella diretta alle strutture delle Forze Armate e per le vendite on-line, allo scopo, quest’ultima, di far conoscere ed utilizzare al cittadino non militare le eccellenze da sempre conosciute nel settore specifico. La sinergia con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare ha consentito anche di studiare forme di recupero di materiali inutilizzati, all’insegna del rispetto per l’ambiente e della filosofia “zero spreco”.

A% Distilleria Toscana. All’attività di F% si affianca quella di A% Distilleria Toscana: l’azienda ha infatti rilevato una storica “piccola distilleria a bagnomaria”, acquisendo al patrimonio aziendale anche la trentennale esperienza del suo maestro distillatore. Due gli alambicchi, uno dedicato alla produzione di distillati da uva, l’altro dedicato alla distillazione di puree fermentate o infusi alcolici per la produzione di Gin, ma anche Rum, Whisky, Vodka e altro ancora. La distilleria A% si rivolge ad aziende agricole prevalentemente toscane dei territori del Chianti Classico, Montalcino e San Gimignano, che hanno l’esigenza di produrre distillati o liquori biologici, con uno sguardo a tutto il territorio nazionale, per la particolarità della struttura della distilleria. Arriverà a breve anche una linea a marchio proprio, risultato di una minuziosa ricerca di prodotti originali e di un ormai dimenticato passato. Affiancato dall’ampliamento del reparto invecchiamento dei distillati.

A conferma della qualità e capacità produttiva, FDC realizza linee in Private Label per primari clienti nazionali ed esteri che hanno l’esigenza di un prodotto gourmet veramente unico e con la più ampia garanzia di una produzione controllata e certificata. In ambito di certificazioni, le ultime ottenute in ordine di tempo sono la ISO 9001 e la ISO 14001. A garanzia di qualità e attenzione per l’ambiente. Per ulteriori informazioni www.fonderiadelcacao.it