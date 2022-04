Vinitaly 2022, tutti i convegni in programma dal 10 al 13 aprile a VeronaFiere

Vinitaly 2022 apre domani 10 aprile la 54ma edizione. Ecco tutto il programma dei convegni previsti fino al 13 aprile, giornata di chiusura:

Convegno inaugurale: domenica 10 aprile (ore 11, Auditorium Verdi) in programma il convegno di inaugurazione “Vinitaly Restart”, che porrà l’accento sul ruolo di questa edizione di Vinitaly nello stabilire un nuovo corso per la manifestazione.

Convegno Pac: domenica 10 aprile (ore 15.00-17.30, Sala Salieri – Palaexpo piano -1) il convegno dedicato alla Nuova Pac (regolamento UE 6 dicembre 2021 n. 2127) con le prime analisi a cura dell’Unione Giuristi della Vite del Vino.

Convegno “Il vino italiano è pronto per le sfide del mercato americano?”: si terrà domenica 10 aprile (ore 15.00-17.00 – Sala Puccini – Centro servizi Hall 6-7 Piano 1) il convegno di Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly e IWSR-Wine Intelligence, focalizzato sulle sfide che attendono il settore vitivinicolo per quanto riguarda la crescita del mercato negli Stati Uniti e in Canada. Verranno presentati i dati Nielsen relativi a California, Florida, New York e Illinois, così come l’analisi comparata delle vendite di vino e bevande alcoliche, una survey diretta sui consumatori e un’indagine effettuata sul trade nordamericano. Interverranno Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly e Tina Fruth, analista Wine Intelligence-IWSR. Modera Paolo Castelletti, segretario generale Uiv.

Convegno “Road to Vinitaly: la voce delle Regioni del vino italiano. Overview, mercato e prospettive”: domenica 10 aprile (ore 15.00 – Sala Rossini – Centro Congressi Arena, Galleria 6-7) avrà luogo “Road to Vinitaly: la voce delle Regioni del vino italiano. Overview, mercato e prospettive”, un evento organizzato da Unicredit e Nomisma che attraverso otto tavoli regionali e un convegno finale si propone di analizzare gli scenari presenti e futuri relativi al mondo del vino. Apre i lavori il presidente di Veronafiere Maurizio Danese, a seguire gli interventi di Niccolò Ubertalli, Ceo Unicredit Italia e la relazione del responsabile di Nomisma Wine Monitor Denis Pantini. Segue la tavole rotonda con le istituzioni che metterà a confronto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il presidente del Veneto Luca Zaia e l’europarlamentare Paolo De Castro. Si prosegue con la voce delle imprese che vede coinvolti Luca Giavi, direttore del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc; Alberto Tasca, ad di Tasca D’Almerita; Sandro Cavicchioli di Cantine Riunite & Civ e Francesca Poggio de Il Poggio di Gavi.

Convegno “Emergenze e competitività del vino italiano”: lunedì 11 aprile (ore 09.45 – 12.30 – Auditorium Verdi – Palaexpo piano -1) il convegno organizzato da Coldiretti fa il punto sullo stato dell’arte del vino italiano, tra emergenze e competitività. Intervengono il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli.

Convegno Distribuzione Moderna: lunedì 11 aprile (ore 10.30-12.30 – Sala Rossini – Centro servizi Hall 6-7 piano +1) si terrà la diciottesima edizione della tavola rotonda sul mercato del vino nella distribuzione moderna con la presentazione della ricerca IRI per Vinitaly sul mercato del vino nella Distribuzione Moderna nel 2021 e nel primo trimestre 2022. Focus sull’andamento di vino e bollicine, per ogni formato, con le classifiche dei vini più venduti nella DM e quelli emergenti. Spazio anche sul comparto dei vini biologici e sui vini MDD (a marchio del distributore). Intervengono i rappresentanti di IRI, Conad, Coop Italia, Carrefour Italia, Federvini e Unione Italiana Vini.

A seguire, la cerimonia di premiazione di Vini & Consumi Awards: lunedì 11 aprile (ore 12.30-13.30 – Sala Rossini – Centroservizi Hall 6-7 Piano 1) si svolgerà la premiazione dei Vini & Consumi Awards 2022, il concorso che mira a premiare le cantine che durante il 2021 si sono distinte per quanto riguarda le loro attività di marketing, comunicazione e prodotto. Ad assegnare i riconoscimenti, al termine del convegno “Vino e distribuzione moderna a Vinitaly 2022”, sarà una giuria composta da buyer, giornalisti ed esperti del settore, presieduta dal negoziatore internazionale Luca Spagna. Il concorso, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato da Edizioni Turbo.

Convegno “Stress test: il vino italiano alla prova congiunturale”: il convegno avrà luogo lunedì 11 aprile (ore 12.30, Sala Stampa) e si occuperà della delicata situazione attuale del settore vino, che dopo un anno da record si ritrova a dover affrontare le complesse circostanze causate dalla guerra tra Russia e Ucraina e dall’aumento dei costi di materie prime e trasporti. Interverranno Claudio Colacurcio, partner Prometeia, Massimo Pasquali, responsabile coordinamento aziende Banco Bpm, Vittorio Cino, direttore generale di Federvini e Paolo Castelletti, segretario generale di Uiv. La presentazione è a cura di Banco Bpm e Prometeia.

Tavola rotonda “La cultura del vino: un modello mediterraneo”: lunedì 11 aprile (ore 14.30 -padiglione Mipaaf) si terrà la tavola rotonda organizzata da Federvini e Unione Italiana Vini, che rappresenterà un’occasione di confronto tra gli esperti del settore relativamente al modello di consumo vinicolo del nostro Paese, al ruolo del prodotto nel contesto socioculturale italiano e all’importanza di difenderne i valori. Interverranno Sandro Sartor, Presidente di Wine in Moderation, Silvana Hrelia, Professore Ordinario di Biochimica, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (Università di Bologna), Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa con specializzazione in Scienza dell’alimentazione, Andrea Poli, Professore di Nutrition Foundation of Italy, Francesco Visioli, Professore dell’Università di Padova, Ernesto Di Renzo, Professore di Discipline antropologiche, Facoltà di medicina e Chirurgia, Università di Tor Vergata. È prevista la partecipazione del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, del sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e il Sottosegretario di Stato alla salute Andrea Costa.

Asta benefica “Vini per la pace”: si terrà lunedì 11 aprile (ore 16.00 – Auditorium Verdi, PalaExpo) l’asta benefica organizzata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Consorzio del vino Chianti Classico e Consorzio tutela vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con il supporto tecnico di Sotheby’s. Verranno proposti circa 30 lotti di grandi bottiglie e annate. Il ricavato verrà devoluto alla Caritas Diocesana di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, che destinerà i proventi ad alcune strutture di accoglienza per i profughi ucraini.

Assemblea Generale Assoenologi: si terrà martedì 12 aprile (ore 09.30-13.00 – Sala Salieri – Palaexpo Piano -1) l’Assemblea Generale di Assoenologi, l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

Presentazione della piattaforma U-label: l’incontro, che si terrà martedì 12 aprile (ore 11.30 - padiglione Mipaaf) presenterà la piattaforma U-label, sviluppata da CEEV – Comité Européen des Enterprises Vins e spiritsEUROPE. U-label permette di fornire al consumatore tutte le indicazioni necessarie relative agli ingredienti del prodotto, alle sue indicazioni nutrizionali e alle raccomandazioni di consumo responsabile. Interverranno Ignacio Sanchez Recarte, Segretario Generale di Comité Vins, Paolo Castelletti, Segretario Generale di Unione Italiana Vini e Vittorio Cino, Direttore di Federvini. Tra gli ospiti istituzionali Paolo De Castro, europarlamentare, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Gian Marco Centinaio sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole.

L’enoturismo come strumento per lo sviluppo territoriale al centro del convegno Enit in programma martedì 12 aprile (ore 14.00 – Sala Salieri, Centro congressi Palaexpo piano -1); previsti gli interventi del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, del direttore regionale Europa UNWTO Alessandra Priante; dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, di Vittoria Poggio, assessore alla Cultura Turismo Commercio Regione Piemonte; di Nicola D’Auria, presidente Movimento Turismo del Vino, di Angelo Radica, presidente Città del Vino, Paolo Morbidoni, presidente Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Introduce l’amministratore delegato di Enit Roberta Garibaldi.

Workshop MIPAAF sul PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale): martedì 12 aprile (ore 14.30-17.00 – Sala Rossini – Centro servizi Hall 6-7 Piano 1) si terrà il workshop del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per gli anni 2014-2022.

Conferenza stampa “La tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella: verso la candidatura a patrimonio dell'umanità": si terrà mercoledì 13 aprile (ore 10.30 – padiglione della Regione Veneto, padiglione 4 stand D4-E4) la conferenza stampa organizzata dal Consorzio Vini Valpolicella, che vedrà relatori Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, il professor Pierluigi Petrillo, UNESCO Chair Professor in Patrimoni culturali immateriali e diritto comparato, Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella e Miriam Magnani, presidentessa della Strada del Vino Valpolicella.