Vinitaly, accordo Ismea-Moncaro: questa firma consente di dare distintività e accrescere valore su mercato – VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo firmato un accordo molto importante che consentirà alla Moncaro una crescita dal punto di vista produttivo e commerciale. L'investimento rientra nell'ambito dei progetti di sostenibilità, anche con investimenti su un territoro ancora inesplorato come l'Abruzzo. Abbiamo in assortimento una gamma di vini abruzzesi, dove abbiamo necessità di trasferire il nostro know-how produttivo, il nostro saper fare per dare ulteriore distintività ai prodotti così da accrescere il valore sul mercato"

Così ad AGRICOLAE Doriano Marchetti, presidente Moncaro, in occasione dell’accordo di investimento tra ISMEA, Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e la Società Cooperativa Terre Cortesi Moncaro.

"Il progetto di Moncaro è stato presentato un anno a fa a Ismea, attraverso la misura Ismea-investe, per supportare le aziende che hanno piani di vicinanza strutturata nel settore del vino e in generale dell'agroalimentare italiano. Moncaro ha partecipato al bando 2022, sono rientrati nei progetti ammessi e siamo orgogliosi di partecipare. Oggi abbiamo firmato la firma per la copertura finanziaria che permetterà un grande sviluppo del settore vinicolo, soprattutto per i mercati esteri, in supporto di tutto il mercato delle marche".

Così conferma Fabrizio Failli, Ismea – Direzione Servizi per l'Impresa.