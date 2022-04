Vinitaly and city, a piazza dei signori va di scena Vivite, la prima enoteca di etichette cooperative

Un’enoteca nel centro storico di Verona interamente dedicata alle eccellenze vitivinicole delle cantine cooperative italiane. Si chiama ViVite, l’Enoteca dei vini cooperativi ed è stata inaugurata ieri in Piazza dei Signori, nell’ambito del fuori salone Vinitaly and City, in programma nella città scaligera fino all’11 aprile 2022.

“Siamo orgogliosi di portare per la prima volta il racconto alla scoperta dei vini cooperativi – commenta Luca Rigotti, Coordinatore Vino Alleanza Cooperative Agroalimentari – in un contesto come quello di Vinitaly and City che, con il suo ricco programma di degustazioni, masterclass, showcooking, musica e talk tematici, ha riscontrato in questi anni un crescente interesse da parte del pubblico di winelovers e appassionati”.

“La cooperazione vitivinicola – conclude Rigotti - oltre a rappresentare volumi estremamente significativi, pari al 58% di tutta la produzione italiana, si è resa protagonista negli ultimi decenni di un importante percorso di accrescimento qualitativo delle proprie produzioni, con particolare attenzione a progetti virtuosi in tema di sostenibilità e innovazione”.

Nell’enoteca ViVite saranno messe in degustazione una selezione di oltre 100 etichette, suddivise in bianchi, rossi, spumanti, che costituiscono uno spaccato altamente rappresentativo dell’ampio bacino varietale e territoriale nonché della qualità del vino cooperativo. Il carnet di biglietti per la degustazione è acquistabile online, sul sito ufficiale della manifestazione (www.vinitalyandthecity.it) o in alternativa nel box allestito in piazza dei Signori.

A completare il percorso alla scoperta delle etichette cooperative, lunedì 11 aprile alle ore 19.00 avrà luogo una masterclass di vini rossi cooperativi, condotta dal giornalista e critico gastronomico Paolo Massobrio. La masterclass, alla quale è possibile partecipare dietro prenotazione con ingresso gratuito, si svolgerà alla Loggia antica, una location storica unica e normalmente chiusa al pubblico, a pochi metri dall’enoteca allestita a piazza dei Signori.

All’Alleanza Cooperative Agroalimentari aderiscono 379 cooperative, con oltre 9mila addetti e 110mila soci aderenti e un giro d’affari di 4,8 miliardi di euro, il 40% del totale del fatturato del vino nazionale.

***

ViVite, l’enoteca dei vini cooperativi osserverà gli stessi orari di apertura della manifestazione, ovvero:

sabato e domenica: dalle 11.00 a mezzanotte.

lunedì: dalle 17.00 a mezzanotte;

L’elenco dettagliato sulle etichette in degustazione e sulle cantine espositrici è disponibile sul sito: www.vivite.it