Vinitaly and City, torna la grande enoteca di Vivite a Piazza dei Signori con oltre 150 vini Cooperativi

Una “grande enoteca” nel centro storico di Verona che avrà come protagoniste le eccellenze vitivinicole delle cantine cooperative italiane. Allestita nella Loggia di Fra Giocondo, in Piazza dei Signori, torna anche quest’anno ViVite,l’Enoteca di Alleanza cooperative, che sarà di scena al Vinitaly and City da oggi, venerdì 31 marzo fino a lunedì 3 aprile 2023.

Dopo il successo di pubblico della scorsa edizione, quest’anno il numero di etichette in degustazione è salito a oltre 150 referenze, suddivise tra bianchi, rossi, rosati e spumanti. L’elenco dettagliato dei vini e delle cantine presenti è disponibile sul sito https://vinitalyandthecity.com/piazza-dei-signori-vr/

ViVite, l’enoteca dei vini cooperativi osserverà gli stessi orari di apertura della manifestazione, ovvero il venerdì e il lunedì dalle 18.00 alle 23.00, il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 23.00. Il carnet di biglietti per la degustazione è acquistabile online, sul sito del fuori salone (www.vinitalyandthecity.it).

“Abbiamo deciso di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con Vinitaly and City – commenta Luca Rigotti, Coordinatore Vino Alleanza Cooperative Agroalimentari – per fidelizzare un pubblico crescente di wine lover e appassionati alla scoperta dei vini delle nostre cooperative. Le etichette che saranno in degustazione quest’anno costituiscono uno spaccato significativo della ricchezza territoriale e varietale delle nostre produzioni”.

“Far conoscere i nostri vini al pubblico del fuori salone del Vinitaly – conclude Rigotti – contribuisce notevolmente ad accrescere la notorietà di una produzione come quella cooperativa che oltre a rappresentare volumi importanti (il 58% della produzione di vino nazionale), riveste sempre più un ruolo di primo piano nel comparto per i risultati raggiunti in termini di innovazione, di qualità delle produzioni e di attenzione alla sostenibilità”.

All’Alleanza Cooperative Agroalimentari aderiscono 379 cooperative, con oltre 9mila addetti e 110mila soci aderenti e un giro d’affari di 4,8 miliardi di euro, il 40% del totale del fatturato del vino nazionale.