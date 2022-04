Vinitaly. Battistoni (Mipaaf): ICQRF al fianco del Mipaaf e dei consumatori per garantire tutela e sicurezza alimentare

Un info point rivolto ai produttori e ai consumatori e due work shop dedicati al comparto vitivinicolo e olivicolo, verranno presentati dall’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) martedì 12 aprile all’interno dello spazio Mipaaf allestito nei padiglioni del Vinitaly.

"L'Ispettorato risponde", uno sportello informativo pensato sia per i produttori di vino e olio sia per i consumatori, sarà la novità presentata dall’ICQRF che, come obiettivo, ha quello di avvicinare sempre di più le istituzioni agli utenti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie sulle ultime normative in ambito di contrasto verso pratiche sleali o illegali e di controllo sui prodotti.

Accanto a questo, l’ICQRF sempre nella giornata del 12 aprile terrà due work shop: il primo sarà dedicato all’olio, mentre il secondo al vino. Si inizierà la mattina, dalle ore 10.30 fino alle ore 11.30 con un corso - degustazione "panel olio" per poi proseguire, dalle 14, con il talk show “La tutela del vino nell’e-commerce: strategie di innovazione e prospettive”, all’interno del quale verranno illustrate termini e tendenze del mercato dell’e-commerce e le strategie di contrasto alle illegalità e alle contraffazione, ma anche le prospettive future del mercato, con gli interventi di stakeholder e marketplace del settore.

“Poter contare su una Autorità nazionale come l’ICQRF dedicata alla tutela e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, non solo garantisce i consumatori, ma protegge tutto il mercato sia interno sia estero da manipolazioni, false etichettature o contraffazioni”. Lo dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni in occasione dell’apertura del Vinitaly 2022.

“In questi anni, – prosegue Battistoni – l’ICQRF oltre al mercato cosiddetto tradizionale, ha ampliato la sua azione di controllo e di monitoraggio sottoscrivendo accordi quadro e memorandum con importanti multinazionali dell’e-commerce come Amazon, eBay, orIGin e Rakuten Group, proprio per tutelare anche nel mercato digital, i nostri prodotti e il nostro made in Italy da eventuali sofisticazioni o pratiche illegali. Il lavoro del Mipaaf e dell’ICQRF - aggiunge - è in continuo aggiornamento e l’obiettivo comune è quello di dotare i settori agroalimentari e le nostre filiere di una tutela e di una protezione costante. Il nostro agroalimentare – conclude - è un mercato produttivo ed economico fra i più importanti e ricchi dell’Italia, ed è perciò indispensabile far sentire protette le aziende e le filiere sane e oneste da chi cerca di adulterare il mercato con prodotti falsi, nocivi e illegali”.

“L’importante lavoro svolto dal Dipartimento ICQRF nell’ambito del settore vitivinicolo contribuisce al valore aggiunto delle produzioni vinicole italiane, in particolare di quelle di qualità”. Dichiara il Capo Dipartimento ICQRF, Felice Assenza. “L’Ispettorato, infatti, attraverso un’azione incisiva nei controlli del settore, che vorrei ricordare costituiscono quasi un terzo dell'intera attività, mira a fornire garanzie di qualità e tracciabilità a tutti gli attori della filiera e a tutelare i consumatori. La nostra attività in questo campo – conclude Assenza - si rafforzerà negli anni a venire attraverso l'utilizzo di tecnologie sempre più all'avanguardia dei nostri laboratori e grazie a sistemi informatici che utilizzeranno i nostri ispettori nel corso delle verifiche”.

Per partecipare al “panel oil” e per accedere allo sportello “L'Ispettorato risponde” è indispensabile compilare il modulo specifico.

Panel Oil

Mipaaf - Vinitaly 2022 - Prenotazione corso panel olio (politicheagricole.it)

L’Ispettorato risponde

Mipaaf - Vinitaly 2022 - modulo di iscrizione "Ispettorato risponde" (politicheagricole.it)