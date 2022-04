Vinitaly, Battistoni (Mipaaf): Il Sol un vero successo del made in Italy. Ma lavoriamo per evento esclusivo su olio, tra i più importanti ambasciatori del made in Italy

Il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, ha concluso oggi la visita al Vinitaly, il Salone Internazionale del vino e dei distillati, con la partecipazione al convegno organizzato da Unaprol dal titolo “Il futuro dell’olio EVO di qualità italiano tra minacce e opportunità” a cui hanno partecipato David Granieri, presidente di Unaprol, Fabio Del Bravo di Ismea, Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio, Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit ed il prof. Giorgio Calabrese, tra i più noti nutrizionisti italiani.

“Verona non è solo vino – ha spiegato il Sottosegretario Battistoni a margine dell’iniziativa –, perché al suo interno c’è anche il Salone Internazionale dell’olio extravergine, una vera e propria eccellenza italiana, uno dei più importanti ambasciatori del Made in Italy nel mondo. In questi giorni, ho avuto la possibilità di parlare con tanti produttori, e sono tutti della stessa opinione: dobbiamo investire sulla qualità, la nostra forza”.

“La produzione di olio è un traino importante per la nostra agricoltura, e va valorizzato ancora di più. È arrivato il momento di puntare all'organizzazione di un evento esclusivo di rilievo internazionale – ha annunciato Battistoni –, che possa dare la giusta attenzione ai nostri prodotti di eccellenza. Come credo che vada messa in atto una campagna di sensibilizzazione per l’adozione della carta degli oli nella ristorazione, viatico fondamentale per la crescita dell'olivicoltura”.

“L’olio – ha proseguito il senatore –, come ha ben spiegato il Prof. Calabrese, ha delle proprietà benefiche di indiscusso valore, è un perno della dieta mediterranea, un prodotto che ci caratterizza come Paese. Ora dobbiamo fare un ulteriore scatto in avanti per compiere il definitivo salto di qualità”.

Battistoni ha concluso facendo accenno al COI, il Consiglio Oleicolo Internazionale, ricordando “l’importanza di questo organismo nel sistema commerciale internazionale” e la “necessità di rinnovarne gli organismi, per garantire una rappresentanza alla nostra storia ed alla nostra tradizione”.