Vinitaly, Carloni: siamo in Europa per favorire il suo sviluppo, non per colpire i nostro produttori. VIDEOINTERVISTA

"L'Italia si è espressa sia in Parlamento con una risoluzione unitaria in Commissione agricoltura, ma soprattutto il Consiglio dei ministri si è adoperato nei rapporti bilaterali con gli altri paesi coinvolti da alcuni attacchi che il mondo del vino sta ricevendo dall'Unione Europea e in particolare dalla Commissione. Noi dobbiamo chiarirci, siamo in Ue per favorire il suo sviluppo, non per colpire i nostri produttori, demotivare il nostro sistema produttivo e uniformarlo ad altri modelli che non sono i nostri. Le regole per l'imballaggio, quelle per l'etichettatura, le regole per la produzione per certi alimenti che per noi sono cultura millenaria, vanno presi singolarmente e non uniformati. Siamo a difesa della nostra tradizione, ma da primi produttori al mondo del vino, non possiamo lasciare i produttori da soli".

Così ad AGRICOLAE Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, in occasione dell'edizione 2023 di Vinitaly.