Vinitaly, Centinaio (Mipaaf): record buyer stranieri conferma successo di questa edizione. Vino rappresenta nostra identità

"Vinitaly 2022 si chiude senz'altro con un bilancio positivo. Il settore ha confermato la ripresa, e nonostante le difficoltà dello scenario internazionale, quest'edizione - tornata finalmente in presenza - è stata caratterizzata dall'ottimismo degli operatori. Significativo il record di 25 mila buyer esteri presenti fra gli stand, a conferma che seppure sono diminuiti i visitatori sono cresciuti gli acquirenti professionali, anche stranieri. Un dato che testimonia il grande interesse verso il Made in Italy. Bisogna sostenere il settore. Adesso puntiamo anche a rafforzare il mercato interno". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio. "In questi giorni ricchi di appuntamenti e incontri - continua il sottosegretario con delega al settore vitivinicolo - abbiamo ribadito che per noi il vino è identità, fa parte del nostro stile di vita e in Italia viene consumato in modo responsabile, anche dai giovani, a differenza dei loro coetanei di tanti altri paesi. Il successo della 54esima edizione di Vinitaly è la nostra risposta a quanti hanno provato o proveranno a mettere etichette o bollini su uno dei nostri migliori ambasciatori nel mondo e su un prodotto che caratterizza i nostri territori. Il vino è parte della Dieta mediterranea patrimonio Unesco, e nelle giuste dosi non fa male alla salute, al contrario. A Verona è stata protagonista anche la sostenibilità, per la quale l'Italia è all'avanguardia e che vogliamo non sia solo ambientale ma anche economica e sociale", ha concluso Centinaio.