Vinitaly, Centinaio: Ocm, sbagliato tagliare fondi promozione. Tutelare risorse per sostenere sistema vitivinicolo. VIDEOINTERVISTA

“Stiamo lavorando affinché il prodotto vino venga tenuto in considerazione come deve, parliamo di vino come prodotto sostenibile e identitario. Nel momento in cui viene attaccato dal punto di vista alimentare a livello europeo, dove gli si vuole mettere il bollino nero e paragonarlo a prodotti molto più alcolici che possono dunque procurare il cancro, siamo riusciti a rendere questo attacco nei confronti del vino inoffensivo ma il lavoro più importante che vogliamo fare è quello relativo al Nutriscore. Sono convinto che nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un prodotto fondamentalmente naturale e che in alcuni casi viene considerato anche positivo e propositivo per la salute ci troveremo allora di di fronte ad un lavoro più semplice anche in Europa.”

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio nel corso di Vinitaly 2022.

“Abbiamo un prodotto che è l’ambasciatore del Made in Italy, diciamo che il vino è ciò che ci rappresenta e che rappresenta i territori ma poi andiamo a tagliare contemporaneamente i fondi per la promozione. Sono convinto che il lavoro che dovremo fare come Mipaaf sarà quello di andare a tutelare quei fondi per permettere, non tanto al singolo produttore che pure è importantissimo, ma al sistema Italia di tenere alta l’attenzione su un prodotto che a detta di tutti è l’ambasciatore del Made in Italy, e non solo dell’agroalimentare.”