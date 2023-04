Vinitaly, Coldiretti: apre domani con tutti i brindisi, da Noè allo spazio

Non si cancellano diecimila anni di storia del vino che rappresenta uno degli alimenti più antichi sulle tavole di tutto il mondo, ora messo a rischio da scelte e politiche insensate a livello europeo e internazionale. In occasione dell’avvio del Vinitaly di Verona domani domenica 2 aprile alle ore 9.30 con la presenza del presidente Ettore Prandini verrà inaugurata Casa Coldiretti, di fronte all’ingresso Cangrande, con in mostra per la prima volta la Storia millenaria del vino, dalle antichissime origini nel Caucaso fino allo spazio sulla stazione internazionale orbitante Iss passando per popoli, artisti, scrittori, scienziati e condottieri che nel tempo hanno raccontato il nettare di Bacco, che rappresenta un eccezionale motore di sviluppo dell’economia nazionale. Per l’occasione verrà presentato l’esclusivo report della Coldiretti sull’impatto della guerra in Ucraina con analisi e dati in Italia e all’estero, le nuove tendenze e tutti i risvolti occupazionali e produttivi di uno dei settori più dinamici del Made in Italy con un focus insieme al centro Studi Divulga sui consumi degli italiani nell’ultimo anno. Alle 14.30 il Convegno Coldiretti e Filiera Italia “Vino e Salute” al Centro Congressi Arena (1° piano nella galleria tra pad. 6 e 7) – Sala Rossini con diretta streaming su www.coldiretti.it<http://www.c oldiretti.it/> Saranno presenti il Presidente Nazionale Ettore Prandini, del Consigliere Delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro della salute Orazio Schillaci, il Ministro degli affari esteri Antonio Tajani e Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi.​