Vinitaly, cultura del vino. Patuanelli: Se difendiamo i consumatori difendiamo anche i produttori. Si all’informazione, no al condizionamento

"Se difendiamo i consumatori difendiamo anche i produttori: se l'informazione è completa viene scelto il prodotto italiano. L'etichetta informa e non condiziona, così sarebbe marketing. Si deve puntare a far conoscere tutto al consumatore. Si può educare all'alimentazione, partendo dai genitori. Quindi parliamo di regimi alimentari e non di diete. L'alcool per certi comportamenti può essere un problema, ma solo quando c'è abuso e non uso, ma il sistema Paese si è mosso unito per sventare l'etichettatura sul vino. Questa filiera è uscito dal momento di grave difficoltà degli anni '80, oggi è seconda in volume nel mondo, ma dobbiamo prendere il modello vino per rafforzare altre filiere".

Così Stefano Patuanelli, ministro Mipaaf, in occasione della tavola rotonda La cultura del vino, un modello mediterraneo, organizzato a Vinitaly da Federvini e Unione Italiana vini.