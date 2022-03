Vinitaly, Danese: Fiera fondamentale per promozione e internazionalizzazione delle piccole e medio imprese

“Oggi è con grande emozione che siamo qui. Abbiamo sofferto durante la pandemia ma ci abbiamo sempre creduto grazie anche ad un grande gioco squadra. Il sistema fieristico è stato il più colpito con danni enormi ma il governo ha fatto la sua parte, siamo un elemento strategico per l’economia del paese.

Ci troviamo coinvolti dagli effetti del conflitto russo ucraino ma con Vinitaly vogliamo mandare segnali di fiducia e speranza per il futuro. Abbiamo mantenuto in questi due anni il rapporto con imprese, produttori e clienti affiancati in questo anche dal digitale ed oggi siamo di nuovo qui con il quartiere espositivo al completo.”

Così Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa nel corso della conferenza stampa di Vinitaly 2022

“Il nostro piano di sviluppo poggia su tra elementi: il potenziamento del business in fiera, la selezione accurata degli operatori e l’incremento della quota estera. Linee fondamentali che ci caratterizzeranno anche nel futuro.

Oltre ai buyer previsti sono stati selezionati altri top buyer da 50 paesi. Un grande lavoro fatto dall’Atlantico al Pacifico fino all’Europa ma anche con l’Africa con cinque paesi presenti. Numeri davvero molto interessanti.

Le fiere tornano dunque in presenza in maniera forte, un esempio è Fieragricola che ha avuto risultati eccezionali dimostrando la voglia di partecipare alle fiere in presenza.

Sull’export il valore complessivo del Made in Italy è cresciuto, specialmente con grandi multinazionali di proprietà straniera. Abbiamo dunque numeri positivi per le grandi imprese ma negativi per le piccole e medio imprese. Le fiere sono fondamentali per questa categoria e ritornare alle fiere significa tornare a fare impresa. Vinitaly è centrale per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese.”