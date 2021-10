Vinitaly, De Castro: Bene qualità, ma investire in dimensione organizzativa e innovazione. Non lasciare nessuno indietro nella transizione

“Ci stiamo avvicinando alla soglia dei 7 mld euro di export, un dato importantissimo.

La qualità deve essere una condizione necessaria delle nostre produzioni ma non è sufficiente, serve infatti un robusto investimento nella dimensione organizzativa, come i nostri cugini francesi. Stiamo però recuperando in quote di mercato e come presenza. Bene è poi ricordare che il successo del settore vitivinicolo Made in Italy è merito anche dell’organizzazione dell’Europa, servono investimenti e l’Europa coi suoi fondi ci consente di farlo.

Viviamo in una fase di costruzione importante, un grande lavoro e sforzo è stato fatto per costruire la riforma pac e ora dobbiamo applicarla. C’è una transizione complicata da attuare ma non possiamo lasciare nessuno indietro. Nessuna impresa deve uscire dal settore, dobbiamo invece rendere più forti e sostenibili le imprese in Ue.”

Così Paolo De Castro (Coordinatore S&D Commissione Agricoltura Parlamento Europeo nel corso del convegno inaugurale di Vinitaly Special Edition 2021.

"Una attenzione particolare va rivolga poi al tema innovazione perché questa è in grado di rispondere alle sfide future.

C’è molta speranza nel settore vino riguardo alle tecniche genetiche per arrivare a piante resistenti, senza uso della chimica. Nulla a che fare con gli Ogm.

Dobbiamo avere consapevolezza dei traguardi che possiamo raggiungere con l’innovazione.

C’è inoltre il ritorno dei giovani in agricoltura ed è molto importante perché sono i primi a recepire e applicare le novità tecnologiche. L’Ue ha fatto il suo con i premi di primo insediamento ad esempio, ma anche le facoltà di agraria hanno svolto un ruolo importante.”