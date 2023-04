Vinitaly, De Castro: da regolamento sulle Ig aspetti positivi per nostro agroalimentare. Fitofarmaci, occorrono alternative concrete alla chimica. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo il regolamento sulle indicazioni geografiche che sarà probabilmente l’unico, o il più importante, atto legislativo che andrà in approvazione entro l’anno. Votiamo il 20 aprile in Commissione agricoltura del Parlamento Ue, per poi votare in plenaria il 31 maggio. Su questo atto abbiamo tante cose importanti e positive per il nostro sistema agroalimentare. Parliamo di indicazioni geografiche, di Consorzi, di tutela di tutto il mondo della dop economy che vale in Italia circa 20 mld di euro, dunque un importante asset della nostra produzione.”

Così ad AGRICOLAE l’Europarlamentare Paolo De Castro in occasione dell'edizione 2023 di Vinitaly.

“Accanto a queste novità positive ci sono anche dei rischi, penso al regolamento fitofarmaci che ci preoccupa perché ridurre del 62% i fitofarmaci in Italia non è fattibile se manca un programma europeo che aiuti gli agricoltori a trovare alternative concrete all’uso della chimica.

Tutti vogliamo ridurre la chimica ma occorrono alternative concrete. Ad esempio il tema della genetica, aspettiamo da tempo un atto legislativo della Commissione che ci dica che queste tecniche genetiche non hanno nulla a che fare con gli Ogm, così come ha detto qualche giorno fa la Corte di Giustizia Europea in una importante sentenza.

Ci sono più altre preoccupazioni, come il nuovo regolamento imballaggi che ci preoccupa, così come il regolamento emissioni. Ci sono dunque tante novità su cui la commissione agricoltura é impegnata, anche per raggiungere risultati positivi per il nostro agroalimentare.”